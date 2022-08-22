Центробанк стимулирует граждан хранить деньги на счетах в банках

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 августа 2022, 10:56

В Центробанке заинтересованы, чтобы население хранило деньги на счетах в банках. Для этого ведомство предложило вкладчикам новые формы поддержки и налоговые льготы. Тем гражданам, которые копят на пенсию, обещают доплаты.



Существующие формы сбережения денег не приносят вкладчикам доходов. Все проценты съедает инфляция. По этой причине россияне вкладывают деньги в недвижимость, переводят их в золото, лишь бы не иметь дело с банками.

Однако ЦБ надеется, что ему удастся выманить деньги у людей.



Интерес Центробанка к денежным средствам граждан понятен. На руках у россиян скопилось огромное количество наличных. В текущих условиях люди не доверяют ни государственным, ни коммерческим финансовым структурам.

В частных пенсионных фондах накопления граждан увеличились. При этом покупательная способность этих денег уменьшилась на 3,4%. Из-за новых экономических потрясений потери будут ещё большими.