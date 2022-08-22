В Центробанке заинтересованы, чтобы население хранило деньги на счетах в банках. Для этого ведомство предложило вкладчикам новые формы поддержки и налоговые льготы. Тем гражданам, которые копят на пенсию, обещают доплаты.
Существующие формы сбережения денег не приносят вкладчикам доходов. Все проценты съедает инфляция. По этой причине россияне вкладывают деньги в недвижимость, переводят их в золото, лишь бы не иметь дело с банками.
Однако ЦБ надеется, что ему удастся выманить деньги у людей.
Интерес Центробанка к денежным средствам граждан понятен. На руках у россиян скопилось огромное количество наличных. В текущих условиях люди не доверяют ни государственным, ни коммерческим финансовым структурам.
В частных пенсионных фондах накопления граждан увеличились. При этом покупательная способность этих денег уменьшилась на 3,4%. Из-за новых экономических потрясений потери будут ещё большими.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Мария Шукшина об убийстве дочери Александра Дугина Дарьи Платоновой: основной удар идёт по идеологии
Депутат Госдумы Слуцкий назвал убийство дочери Дугина террористической атакой на идеологию и скрепы Русского мира
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: скорее Зеленский переселится завтра на Марс, чем Украина снова завладеет Крымом
- #ЗАУГЛОМ О Запорожской АЭС и сколько ей осталось жить
- 11:41 Политолог Лебедев допустил, что Сербия откажется от членства в ЕС и санкций ради дешевой российской нефти
- 10:56 Центробанк стимулирует граждан хранить деньги на счетах в банках
- 10:34 Шольц прибыл в Канаду для поиска альтернативы российскому газу
- 10:05 Издание Yeni Şafak сообщает, что потребители в Анкаре получают самый дешевый газ среди европейских столиц
- Telegram | (Подписаться) Политолог Марков предположил, что к убийству дочери философа Дугина причастны спецслужбы Украины