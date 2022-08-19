Афганистан предложил России бартер - сухофрукты и полезные ископаемые в обмен на нефть

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19 августа 2022, 19:03

Афганистан предложил России бартер. Президент Афганистана предложил сухофрукты, полезные ископаемые, лечебные травы. Всё ранее перечисленное пользуется немалым спросом в КНР. Афганистан готов предоставить всё это и России, в обмен на энергоресурсы.

«В прошлом месяце в Москву прибыл первый афганский дипломат, направленный новыми властями, он получил аккредитацию в нашем министерстве», — сказал Сергей Лавров.

Дипломат рассказал о том, что Афганистан хочет закупить у России 1 млн. баррелей нефти, подчеркнув то, что число не фиксированное. Помимо нефти Афганистан планирует купить у РФ бытовую продукцию.