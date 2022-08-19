Импорт на легковые автомобили в России вырос в несколько раз

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19 августа 2022, 16:41

Фото: unsplash

Импорт легковых машин из ЕС и Южной Кореи в Россию вырос в два раза в июне-июле, следует из данных Eurostat, об этом сообщает АБН.



Поставки легковых автомобилей из стран Евросоюза в Россию в июне удвоились. За лето они достигли сумму в 20,5 млн евро. За июнь в страну было привезено 799 машин. Импорт же подержанных европейских машин в июне превысил уровень февраля, составив 349.

Также поставки автомобилей из Кореи значительно выросли. В июне импорт новых корейских машин составил 22,2 млн евро.

Из Китая же в июне в РФ было импортировано чуть больше автомобилей, чем из ЕС и Кореи — на 30,8 млн евро, что немного меньше, чем в мае.

Самым крупным поставщиков для России по-прежнему остаётся Япония, за лето импорт оттуда достиг около 140 млн долларов.