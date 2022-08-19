Эксперт по туризму Мельник рассказал, когда стоит ожидать снижения цен на путевки

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 августа 2022, 16:30

Фото: stockvault.net

В этом году благоприятное время для покупки билетов начнется после 5 сентября, сообщил эксперт по туризму Николай Мельник «Вечерней Москве».

Эксперт отметил, что цены на путевки снизятся к началу осени.

— Значительное понижение цен на туристические путевки произойдет 5 сентября. Это стандартная ситуация, потому что начнется учебный год. Большинство туристов — это семьи с детьми. Им неудобно ездить отдыхать в бархатный сезон из-за школы и работы. Самая низкая стоимость на туры будет с 5 по 11 сентября. А потом произойдет коррекция цен, — объяснил Мельник.

По мнению эксперта, это время благоприятной погоды и не сильной жары.

— Сейчас все очень ждут открытия южных аэропортов, особенно в Крыму. Много отельных бронирований идет по сниженным ценам на осень. Сентябрь и начало октября — это бархатный сезон. Море будет еще прогрето, не будет жары. Однако желающих полететь будет минимум, — поделился эксперт.