Вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики призвал немедленно запустить «Северный поток — 2»

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19 августа 2022, 09:49

Газопровод «Северный поток — 2», Stefan Sauer / globallookpress.com

Вольфганг Кубики, заместитель председателя немецкого Бундестага, призвал немедленно запустить газопровод «Северный поток — 2». Соответствующее заявление парламентарий, который представляет Свободную демократическую партию Германии, сделал в интервью медиагруппе RND.

«Мы должны сейчас немедленно открыть "Северный поток — 2", чтобы заполнить наши газохранилища на зиму», — отметил Кубики.

По словам вице-спикера, российский газ не становится лучше или хуже в зависимости от того, по какому трубопроводу он поступает.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, чешский экономист Лукаш Кованда допустил, что Берлин может пойти на «позорный» пуск «Северного потока — 2» осенью или зимой.