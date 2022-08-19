«Агроэкспорт 168» способствует популяризации южноуральских продуктов за рубежом

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19 августа 2022, 08:31 Анна Поперечная

. Знаковое событие «Агро-2022» – подписание соглашения между Челябинской областью и Китаем

Южный Урал лидирует среди регионов УрФО по объемам экспорта продукции агропромышленного комплекса.

В Челябинске проходит традиционная региональная выставка «Агро-2022». На площадке Ледовой арены «Трактор» производители выставили вкуснейшую продукцию, а деловая программа форума включает в себя выступления авторитетных спикеров. Знаковое событие форума – подписание соглашения между ЮУрГАУ и российско-китайским парком инноваций «Шелковый путь» и телемост с компаниями из района Янлин провинции Шэньси КНР. Цель соглашения – внедрять инновации в обучение, развивать новые направления научных исследований.

Напомним, Алексей Текслер в качестве врио губернатора Челябинской области посетил город Сиань – для участия в международном форуме «ЭКСПО Шелковый путь». Эта зона сельскохозяйственных угодий «Янлин» является опережающей с точки зрения развития аграрных технологий. Тогда и был задан вектор сотрудничества, а тема агроэкспорта стала одной из главных на проходящей выставке.

Отметим, что товарооборот между Россией и Китаем вырос за это полугодие на четверть. Помогает южноуральским предприятиям расширить поставки за рубеж компания «Агроэкспорт 168». Ее эксперты знают все тонкости этого процесса, а также компания является крупнейшим экспортером замороженных куриных субпродуктов на азиатский рынок.

«Санкционные условия поспособствуют развитию внутренней экономики и инфраструктуры агробизнеса, а также переориентируют российских экспортеров на новые перспективные рынки, – подчеркнул руководитель ООО «Агроэкспорт 168» Клим Комаров.

Южный Урал уже несколько лет является лидером по экспорту сельхозпродукции среди регионов УрФО. Министр сельского хозяйства Челябинской области еще раз отметил, что все шире за рубежом становятся известны марки южноуральской муки, круп, макаронных и кондитерских изделий, подсолнечного масла, мясной продукции.

«Темпы роста агроэкспорта – результат принятых мер государственной поддержки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», – сказал министр.