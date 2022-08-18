Экономист Николаев заявил, что Минэкономики РФ улучшило прогнозы по спаду экономики России

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 августа 2022, 13:43

фото: pixabay.com

Министерство экономического развития РФ улучшило прогнозы по спаду экономики в стране. По прогнозу ведомства, падение реальных доходов российских граждан ожидается на уровне 2,8%, хотя в мае говорилось о 6,8%.

Минэкономразвития также весной прогнозировало спад ВПП на 7,8% и 0,7% в 2022 и 2023 годах. У правительства есть уверенность, что рост экономики вернется в 2024 году.

Игорь Николаев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН, считает, что сейчас прогноз стал более реальным, поскольку Министерство учло последние тенденции, которые развиваются в экономике. Но, по его мнению, в будущем в России наступит тяжелое время.

В эфире Общественной службы новостей эксперт пояснил, что очевидно, шок первых недель прошел, появилось понимание, что и как надо делать. "В результате мы поняли, что в этом году экономика не упадет так, как планировалось, и это реальная оценка, а вот в будущем году экономика будет падать сильнее, чем изначально планировалось", - сказал экономист и отметил, что это реальная оценка.

По его словам, МЭР правдоподобно представляет прогноз, но это говорит о том, что кризис затягивается, и он не будет похож на те кризисные годы, которые были в 2009 году, 2015 и 2020 году из-за коронавируса. Эксперт отметил, что они заканчивались одним годом, сейчас же есть неопределенность.