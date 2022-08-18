В Челябинской области количество взятых за месяц автокредитов выросло на 22%

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18 августа 2022, 12:31 Анна Семенова

Южноуральцы стали чаще оформлять автокредиты. Фото: ru.freepik.com

Южноуральцы оформили займ на машину 1577 раз.

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, рынок автокредитования после падения в марте показывает положительную динамику четвертый месяц подряд. Займ россияне берут на покупку не только новых, но и подержанных авто.

Однако если смотреть на прошлогодние июльские показатели, то количество выданных автокредитов сократилось в стране на 47,1%.

Больше всего займов оформили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкортостана. Самую большую динамику показали Кировская область, Удмуртия, Пермский край.

Челябинская область оказалась на 7 строчке рейтинга с показателем в 22%. Если в июне южноуральцы обратились в банк за автокредитом 1290 раз, то в июле обращений было уже 1529.

Эксперты НБКИ объясняют такой рост тем, что Банк России снизил ключевую ставку, за ними поползли вниз и рыночные. Кроме того, в последнее время отмечается повышение уровня одобрения заявок на автокредиты. Восстановлению рынка помогает и госпрограмма льготного кредитования.