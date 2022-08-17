Российские фермеры попросили президента Путина увеличить закупки зерна в интервенционный фонд

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17 августа 2022, 07:40

фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Российские фермеры попросили президента РФ Владимира Путина увеличить закупки зерна в интервенционный фонд. К президенту обратилась Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

В обращении к главе государства члены АККОР просят его "способствовать запуску масштабных интервенционных торгов, а также отмене экспортной пошлины на зерновые культуры", - передает РИА Новости.

Решение обратиться к президенту России фермеры приняли по итогам расширенного заседания президиума Совета АККОР в Ленинградской области. В Ассоциации объяснили, что оно вызвано ситуацией, сложившейся с ценами на урожай зерновых 2022 года.

"Для стабилизации цен на новый урожай, предлагаем увеличить объемы закупок зерна в государственный интервенционный фонд", - сообщили в АККОР, пояснив, что речь идет о поручении в адрес Минсельхоза РФ.