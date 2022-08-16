Челябинская область стала лидером по внедрению инвестиционного стандарта

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

16 августа 2022, 11:13 Татьяна Михайлова

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Работу региона оценили федеральные эксперты.

На Южном Урале успешно завершено внедрение нового инвестиционного стандарта. Оно было начато в 2021 году, когда Челябинская область стала одним из 12 пилотных регионов. Соответствие Южного Урала инвестстандарту подтвердила Федеральная группа по созданию системы поддержки новых инвестиционных проектов, в которую входят представители «Деловой России», Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей.

Челябинская область также стала одним из регионов-наставников. Южный Урал будет помогать внедрять инвестиционный стандарт в Свердловской область, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

«Быть одним из пилотных регионов – всегда ответственная задача, и мы рады, что Совет деловых объединений оценил проделанную нами работу – наш регион вместе с Республикой Татарстан и Сахалинской областью попал в тройку регионов-лидеров без замечаний по внедрению инвестстандарта», - прокомментировала заместитель министра экономического развития Челябинской области Елена Раевская. Сейчас перед Южным Уралом стоит задача внедрить инвестиционный стандарт на муниципальном уровне.

В 2022 году к внедрению инвестиционного стандарта приступили еще 33 региона. Соответствие субъекта требованиям будет учитываться при формировании национального инвестрейтинга Агентства стратегических инициатив.