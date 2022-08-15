Правительство делает оптимистичные экономические прогнозы на 2023 год

Несмотря на наличие многих неопределённостей в политике и экономике, первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов дал необычные предсказания. В частности, он считает, что уже в этом году произойдёт рост потребления. Хотя большая часть экспертов не видит его даже в следующем году.
Официальный прогноз правительства прошлых недель указывает на продолжение падения доходов граждан, а также сокращение инвестиционной активности до 19%. Центробанк сообщает, что восстановление инвестиций, доходов россиян и торговли произойдёт намного позднее, чем прогнозируют эксперты. По версии специалистов ЦБ, сокращение ВВП по итогам года составит около 6%. Потребление домохозяйств уменьшится на 6,5%.
Белоусов считает, что Россия прошла пиковые спады. В следующем году будет такая же картина. Пока не известно, о каком росте говорит чиновник. Краткосрочные месячные данные не могут выступать основой для глобального прогнозирования. От Белоусова никто не услышал причины, благодаря которым произойдёт рост потребления. Большая часть экспертов сошлась во мнении, что выход из длящегося кризиса будет характеризоваться уровнем доходов и потребления 2023 года. В российских субъектах особо и не ждут восстановления экономики. Доходы граждан падают уже на протяжении восьми лет и предпосылок для изменения картины пока нет.
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