Экономист Михайлов: повышать МРОТ нужно постепенно, согласовывая с уровнем инфляции

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12 августа 2022, 12:59 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экономист и общественный деятель Владимир Михайлов рассказал, почему увеличение МРОТ до 30 тысяч рублей невозможно.

Ранее депутаты фракции ЛДПР выдвинули инициативу, согласно которой прожиточный минимум или минимальный размер оплаты труда должен достигать 30 тысяч рублей. Члены партии считают, что из-за санкционного давления на Россию заработок многих граждан значительно сократился, именно поэтому МРОТ должны повысить до пороговой отметки в 30 тысяч рублей. Ещё одной причиной для изменения прожиточного минимума члены фракции назвали произвол, превышение должностных полномочий и воровство. Как считают депутаты, с нынешним МРОТ теневые схемы получения заработной платы достаточно широко распространены.

Экономист Михайлов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал инициативу членов ЛДПР. По его мнению, достичь такой минимальной оплаты труда сейчас не предстаёт возможным.

«В свое время я написал программу о новой экономической политике и в ней я предлагал увеличить МРОТ до 42 тыс рублей, но за 10 лет, каждый год прибавляя по 3 тыс рублей. Такое поступательное движение вполне естественно и не противоречит законам экономики. Но увеличить денежную величину до 30 тыс рублей в срок до 2023 года не представляется возможным», — сказал эксперт.

Михайлов предложил повышать МРОТ постепенно, согласовывая с уровнем инфляции. По его мнению, только тогда удасться стабильно поднять уровень зарплат и пенсий в стране.

Начальной планкой экономист назвал сумму в 18 тысяч рублей, а на показатель в 42 тысячи можно рассчитывать к 2030 году.