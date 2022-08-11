Эксперты оценили доступность недвижимости в Челябинске

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

11 августа 2022, 07:14 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Мегаполис идет вровень с Екатеринбургом.

«Глав.Индекс» представил свежий рейтинг. На этот раз телеграм-канал расположил крупные города Уральского федерального округа по доступности недвижимости – способности жителей приобрести квартиру или дом.

Лидерами рейтинга стали Сургут (78 баллов), Темень (78 баллов) и Нижневартовск (73 балла). Далее следуют Екатеринбург и Челябинск, которые набрали одинаковое количество баллов - по 71. 69 баллов у Кургана и Нижнего Тагила. Также в рейтинг вошел еще один город Челябинской области – Магнитогорск. С 63 баллами он разместился на последней строчке.

Добавим, что основой исследования стал мониторинг качества жизни в стране, проведенный Финансовым университетом при Правительстве РФ.