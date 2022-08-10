Переводы россиян свыше 10 тысяч рублей хотят блокировать

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 августа 2022, 14:28

Фото: globallookpress

На заседании Экспертного совета обсудили идею блокировки переводов более 10 тысяч рублей, об этом сообщает "АБН". Такое предложение было выдвинуто Центробанку РФ для того, чтобы сократить мошеннические действия.

Однако глава ОНФ Евгения Лазарева заявила, что это предложение еще не доработано, а именно не имеет такого большого спроса, так как различные маркетплейсы и так эффективно справляются с этой задачей.

Авторы инициативы все же считают, что такая мера поможет не только уменьшить уровень мошенничества в сфере денежных переводов, но и станет дополнением в борьбе с ним.