Южноуральским предпринимателям возместят затраты по уплате процентов по кредитам

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10 августа 2022, 14:14 Татьяна Михайлова Источник: Минэкономразвития Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Объем субсидии составит до 10 миллионов рублей.

Малому и среднему предпринимательству возместят затраты по уплате процентов по банковским кредитам, лизингам и займам. На эти цели из бюджета Челябинской области выделено 250 миллионов рублей в рамках первого транша дополнительных региональных антисанкционных мер.

Общий объем субсидии – до 10 миллионов рублей. С помощью нее можно возместить 50% затрат по заемным средствам, полученным после 1 марта 2022 года. Важное условие – деятельность предприятия должна соответствовать утвержденным видам. Например, производить текстильные или лекарственные изделия, бумагу, а также оказывать услуги в сферах туризма и ИТ-технологий.

Отмечается, что конкурс на предоставление субсидий начнется в сентябре 2022 года. Подробную информацию опубликуют на сайте министерства экономического развития Челябинской области.