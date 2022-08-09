Доля прибыльных предприятий возросла в Челябинской области

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9 августа 2022, 09:37 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В январе-мае 2022 года региональным компаниям удалось укрепить финансовые показатели.

Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала экспресс-анализ финансового состояния организаций региона за первые пять месяцев текущего года. Эксперты сравнили основные показатели с данными за аналогичный период 2021 года.

За год совокупная прибыль предприятий возросла на 66 миллиардов рублей, то есть на 35%. В январе-мае прошлого года она равнялась 189 миллиардам рублей, а в таком же промежутке 2022 года – 255 миллиардов рублей. Размер убытков снизился с 22 миллиардов до 21 миллиарда рублей. Также на 13% уменьшилась просроченная задолженность по кредитам.

Наблюдается рост доли прибыльных организаций, это показатель в 2022 году составил 74,2% при 69,9% в 2021.

Напомним, что в Челябинской области действуют меры поддержки для малого и среднего предпринимательства, роста инвестиций, стабилизации ситуации на рынке труда, а также для агропромышленного комплекса, ИТ-сферы и строительства.