Аргументы Недели → Экономика 13+

8 августа 2022, 11:35

Берлин, https://unsplash.com/photos/1uWanmgkd5g

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин заявил в рамках разговора с журналистами в понедельник, 8 августа, что политика действующих властей ФРГ не защищает интересы рядовых немцев.

Василий Дандыкин подчеркнул, что обычные граждане Германии ничего в стране не решают и будут терпеть. В настоящий момент, по словам военного эксперта, в стране усиленно готовятся к зиме и испытывают последствия антироссийских санкций.

Аналитик в разговоре с РИА ФАН выразил мнение, что "единственным здравомыслящим немцем" является экс-канцлер Герхард Шредер, который ранее призвал реанимировать проект "Северный поток – 2". Дандыкин считает, что в свою очередь действующий канцлер Олаф Шольц и вся его "компания" вообще не думают о немецком народе и в сложившихся условиях лишь предлагают людям мыться не дольше пяти минут и на всем экономить.