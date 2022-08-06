Bloomberg: укрепление российского рубля стало «головной болью» для западных банков

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6 августа 2022, 10:54 Источник: Свободная пресса

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Укрепление рубля к евро стало «головной болью» для западных банков. Издание Bloomberg написало, что покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки.

Исполнительный директор австрийского банка Raiffeisen Bank Иоганн Штробль сообщил, что на фоне укрепления российского рубля прибыль его организации растет, но для тех, кто решил ликвидировать свой бизнес в Российской Федерации, крепкая российская валюта стала «головной болью».

Европейский банкир подчеркнул, что компании, решившие немедленно покинуть Россию после начала спецоперации РФ по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, понесли серьезные убытки, - пишет «Свободная пресса».