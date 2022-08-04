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Аргументы Недели Экономика 13+

Участие в Восточном экономическом форуме в сентябре подтвердили сорок стран

, 14:37 Источник: РИА "Новости"

Участие в Восточном экономическом форуме в сентябре подтвердили сорок стран
ВЭФ, Kremlin Pool/Global Look Press

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума  Антон Кобяков заявил, что представители сорока стран мира к настоящему моменту подтвердили участие в мероприятии.

Ожидается, что на Восточном экономическом форуме будут присутствовать иностранные лидеры и гости высокого уровня. За месяц до начала мероприятия представители сорока государств подтвердили свое участие.

Отмечается, что ВЭФ пройдет 5-8 сентября текущего года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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