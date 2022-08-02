Политолог Стариков: призыв Болгарии вернуть поставки газа на основе контракта с «Газпромом» не означает «разворот» в сторону РФ

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 августа 2022, 12:11

флаг Болгарии, https://unsplash.com/photos/T6E11THRacc

Историк и политолог Николай Стариков во вторник прокомментировал информацию о том, что болгарский бизнес выступил с призывом вернуть поставки газа на основе контракта с компанией "Газпром".

Николай Стариков обратил внимание на то, что речь идет не о проблемах с газом, а о проблемах с ценами на газ. По словам эксперта, подобные заявления болгарского бизнеса являются одним из сигналов, которые сегодня промышленность разных государств пытается донести до своих руководителей.

Политолог в беседе с РИА ФАН уточнил, что при продолжении политики искусственного разрыва отношений с поставщиком относительно недорогих ресурсов, то есть с Российской Федерации, а также намеренного раздувания цен на энергоносители на спотовом рынке значительную часть европейской промышленности ожидает банкротство. Кроме того, из-за повышения себестоимости продукта печальное состояние ожидает и сельское хозяйство Европы.

Стариков, однако, заметил, что призыв бизнеса Болгарии вернуть поставки голубого топлива на базе контракта с "Газпромом" не означает "разворота" Софии в сторону Москвы.