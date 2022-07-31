Представитель президента Турции Калын заявил, что первый корабль с зерном с Украины могут отправить 1 августа

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31 июля 2022, 13:02 Источник: РИА "Новости"

зерно, https://unsplash.com/photos/w-iVGVdZvt4

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын днем в воскресенье, 31 июля, заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет территорию Украины в понедельник, 1 августа.

Как сообщает турецкая газета Star, ссылаясь на заявление Ибрагима Калына, первое судно с украинским зерном может покинуть страну уже завтра утром.

Ранее сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым сообщил о завершении технических работ по отгрузке первого судна с зерном в Черном море.