Представитель президента Турции Калын заявил, что первый корабль с зерном с Украины могут отправить 1 августа

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын днем в воскресенье, 31 июля, заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет территорию Украины в понедельник, 1 августа.
Как сообщает турецкая газета Star, ссылаясь на заявление Ибрагима Калына, первое судно с украинским зерном может покинуть страну уже завтра утром.
Ранее сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым сообщил о завершении технических работ по отгрузке первого судна с зерном в Черном море.