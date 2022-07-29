«По итогам 2022 года, из доходов населения выпадут 4 трлн рублей»: эксперты о перспективах российской экономики

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29 июля 2022, 14:07 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Сервис Superjob провел исследование, по итогам которого выяснилось, что 44% компаний в России в течение последнего полугода индексировали зарплату персонала, и в среднем заработок вырос на 10%. Каждая четвертая (25%) компания повышала зарплаты от полугода до года назад, 13% работодателей последний раз производили повышение зарплат 1–2 года назад, а 7% компаний – более чем два года назад.



Обязанность индексации зарплат закреплена в Трудовом кодексе РФ. При этом порядок индексации устанавливает сам работодатель.



В ходе опроса, получившие прибавку в течение последнего полугода работники, сообщили, что их заработок в среднем вырос на 10%. Отметим, что и по данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в мае 2022 года составила 62,4 тыс. руб. и по сравнению c маем 2021 выросла на 10%.



По данным Superjob, средние рыночные зарплатные предложения работодателей за полгода (июнь к декабрю) выросли в IT-сфере на 10,3%, в строительстве – на 8,7%, в банковской отрасли – на 6,6%. При этом по информации Минэкономразвития, темпы роста цен в годовом выражении за последнюю неделю составили 15,3%.



Малоимущим гражданам государство индексирует выплаты. Владимир Путин ранее говорил об увеличении на 10% прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам. С 1 июня увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%, и прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Однако без внимания опять остались работающие пенсионеры.



По данным Росстата, в мае реальные зарплаты населения сократились на 6,1% в годовом измерении, после падения на 7,2% в апреле. Телеграм-канал «Твердые цифры» отмечает, что зарплаты в частном секторе более устойчивы: в номинальном выражении они показали рост на 11,5% (год к году), тогда как в госсекторе – на 7,8%.



«Если брать данные Росстата за первые пять месяцев 2022 года, то падения реальных зарплат почти нет – минус 0,9%. Однако тенденция конца весны нехорошая, минус 6,1%», - отметил Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.



Эксперт добавил:



«По последним оценкам ЦБ РФ, падение ВВП в 2022 году ожидается до 6%, ранее оценки были 8-10%, это означает, что экономика недосчитается продукции и услуг примерно на 8 трлн руб. С учетом того, что фонд конечного потребления (он состоит из зарплат и других доходов) составляет половину в общем ВВП, значит, по итогам 2022 года из доходов населения выпадут 4 трлн руб. И больше всего потеряет средний класс. Повышение МРОТ, индексация пенсий – это меры поддержки низкодоходной части населения. Богатые мало теряют, у них есть способы восполнения доходов, за счет дивидендов, например. Поэтому основной удар потери доходов придется по гражданам из большой группы «среднедоходников», на которых лежит основное бремя поддержки семей, детей, они главные в производстве, инновациях».



Исполнительный директор департамента рынка капиталов компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов видит причину падения зарплат в том, что инфляция выросла в начале года, а индексация в госсекторе будет по итогам года:



«Плановая индексация обычно по итогам года происходит по реальной инфляции за год. Но могут быть и отдельные решения по досрочной индексации».



Он отметил, что индексация может потребоваться, если будет еще одна волна инфляции. Но, по его мнению, этого пока не ожидается.



