Торговый оборот с Китаем в Приморье планируют увеличить до 7 млрд долларов

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29 июля 2022, 09:22

губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генконсул КНР во Владивостоке Пяо Янфань. фото — Иван Дякин (правительство П

КНР входит в число трёх основных стран-партнёров Приморского края. Традиционно основными направлениями сотрудничества остаются транспорт и сельское хозяйство.

Глава исполнительной власти края Олег Кожемяко предложил ещё активнее наращивать объёмы внешней торговли между Приморьем и Китаем. Он отметил, что по итогам прошлого года товарооборот региона с Китаем превысил 5 миллиардов долларов.

Олег Кожемяко обратил внимание китайской стороны на то, что в период санкционного давления власти Приморья пересмотрели структуру внешнеторговых отношений края.

«Мы планируем развернуть базу транзитных грузов, которая позволит увеличить общий торговый оборот с КНР до семи миллиардов долларов и даже больше», – подчеркнул губернатор.

В рамках реализации региональной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, была предложена идея нарастить объёмы внешней торговли через увеличение поставок в Китай произведенных в Приморье высококачественных товаров, продукции лесопереработки, сельхозпродукции, также товаров высоких технологий.

Кроме того, Олег Кожемяко обратился к китайским партнёрам с предложением рассмотреть возможность создания в Приморье сервисного центра для продажи и обслуживания спецтехники китайского производства.

«Она себя неплохо зарекомендовала у наших лесозаготовителей», – отметил губернатор Приморья.

Также Олег Кожемяко заметил, что регионй рассчитывает на помощь и содействие Российско-Китайского делового совета и его участников в развитии приморского рисоводства и реализации новых инвестиционных проектов на территории края.

Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань отметила, что в настоящее время Китай как никогда может и готов быть надёжным партнёром для российского бизнеса.

«Уверена, российские коллеги смогут с помощью деловых кругов Китая реализовать крупные проекты, а наши китайские предприниматели найдут здесь, в Приморском крае, надежных партнёров», – сказала она.

Олег Кожемяко пригласил китайских коллег принять участие в Восточном экономическом форуме-2022, который пройдёт во Владивостоке традиционно в начале сентября.