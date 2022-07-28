Нефть марки Brent подорожала выше уровня $107

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28 июля 2022, 10:24

Нефть в Башкирии, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Стоимость нефти марки Brent на мировых торгах в четверг, 28 июля, превысила $107.

«Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54% — до $107,2 за баррель, а сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,94% — до $98,17», − приводит РБК данные биржевых аналитиков.

Как отметила в комментарии управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова по поводу ситуации на рынке нефти, цены на сентябрьский фьючерс нефти марки Brent останутся в районе $100—107 за баррель.

Напомним, государства из «клуба большой семёрки» намерены ввести механизм ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7.