Стоимость уведомлений клиентам Сбербанка станет дороже с 1 августа

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 июля 2022, 15:24

Сбербанк, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Сбербанк уведомил своих клиентов в среду, 27 июля, об изменении стоимости услуги «Уведомления об операциях» с 1 августа. Сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на источник в кредитной организации.

С указанного времени стоимость услуги составит, в зависимости от вида карты, 40 или 70 рублей в месяц.

Назвали также исключения, которые введут одновременно с повышением: плата за уведомления по кредитным и некоторым премиальным картам останется нулевой.

Отметим, сейчас с держателей классических дебетовых карт за услугу снимают 60 рублей в месяц, а для базовых карт, в том числе социальных и студенческих, − 30 рублей.

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей. Оно связано с двукратным ростом объёма бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», — поспешили объясниться в Сбербанке.