Сотрудница кабмина ФРГ Хоффман заявила, что турбина Siemens отремонтирована и готова к передаче России

В правительстве Германии днем в среду, 27 июля, сообщили, что ничего в настоящий момент не препятствует поставке турбины компании Siemens для газопровода "Северный поток" российской стороне.
Согласно последним данным, турбина для "Северного потока" отремонтирована и полностью готова к передаче России. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Берлин не видит препятствий поставкам оборудования и считает действия Российской Федерации по данному вопросу "политической игрой". Снижение поставок Германия расценивает как "невыполнение контрактов".
Напомним, компания Siemens Energy вечером в понедельник, 25 июля, заявила, что для ввоза турбины для газопровода на территорию Российской Федерации якобы не хватает таможенных документов.