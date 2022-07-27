Сотрудница кабмина ФРГ Хоффман заявила, что турбина Siemens отремонтирована и готова к передаче России

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27 июля 2022, 14:56 Источник: РИА "Новости"

флаг Германии, https://unsplash.com/photos/cUF4SSxY_KA

В правительстве Германии днем в среду, 27 июля, сообщили, что ничего в настоящий момент не препятствует поставке турбины компании Siemens для газопровода "Северный поток" российской стороне.

Согласно последним данным, турбина для "Северного потока" отремонтирована и полностью готова к передаче России. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Берлин не видит препятствий поставкам оборудования и считает действия Российской Федерации по данному вопросу "политической игрой". Снижение поставок Германия расценивает как "невыполнение контрактов".

Напомним, компания Siemens Energy вечером в понедельник, 25 июля, заявила, что для ввоза турбины для газопровода на территорию Российской Федерации якобы не хватает таможенных документов.