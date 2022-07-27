Собянин снизил ставки по льготным инвесткредитам для промышленности с 9% до 3%

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27 июля 2022, 11:45

Фото Е. Самарина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин снизил ставки по льготным инвестиционным кредитам для промышленности с 9% до 3%.



«Правительство Москвы снизит ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленных предприятий с 9% до 3%. Процентные ставки будут снижены как для новых заемщиков, так и по кредитам, заявки на которые были одобрены ранее. Кроме того, максимальный размер кредита увеличен с 1 млрд до 3 млрд руб. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, что программа льготного кредитования предприятий была принята правительством Москвы в марте 2022 году как антикризисная мера, призванная смягчить последствия резкого роста ставок по коммерческим кредитам. Оператором программы определен Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. На субсидирование процентных ставок по кредитам из городского бюджета было выделено 20 млрд руб. Промышленные предприятия могут получить поддержку на приобретение оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности и реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.



Компания - получатель кредита должна быть зарегистрирована в Москве, осуществлять деятельность не менее двух лет, не находиться в процессе банкротства и не иметь задолженности по уплате налогов. Также есть требования к численности сотрудников: не менее 50 работников - для высокотехнологичных производств и не менее 100 - для всех остальных.



В пресс-службе добавили, что подробную информацию о программе льготного кредитования предприятий можно найти на сайте фонда или позвонив по телефону +7 (495) 777-26-96.



