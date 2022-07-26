В России инвестиции Китая упали до нуля

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 июля 2022, 13:48 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Большинство экономических сделок между Китаем и Россией проводится в рамках известного инфраструктурного проекта «Пояс и путь». Китайские эксперты сообщили, что за первую половину 2022 года между странами не было заключено ни одной сделки по этой программе. Причем в 2021 году их было подписано на 2 млрд долларов. Аналитики считают, что китайцы не хотят подвергнуться санкциям из-за событий на Украине.



По некоторым данным, замедляя инвестиции в России, Китай одновременно углубил взаимодействие с Ближним Востоком. Это означает, что грандиозные планы инфраструктурного строительства, которые позволят без проблем доставлять изделия китайской промышленности в Европу через Россию и Центральную Азию, остаются нерешенными.



Тем не менее китайский эксперт Кристоф Ван считает, что это временное явление. Несмотря на военные действия на Украине, Китай стал закупать в России больше энергетических продуктов. Известно, что Китай зависит от российских поставок нефти на 15%, а от поставок газа из России – на 8%. Перед началом военных действий были подписаны новые соглашения.



Туманными остаются и перспективы создания китайско-российского пассажирского самолета – потенциального конкурента Airbus и Boeing. Широкофюзеляжный самолет CR-929 спроектирован для того, чтобы летать в США и Европу, и должен соответствовать западным стандартам. Между тем разногласия между Россией и Китаем возникли по поводу дележа прибылей и участия западных компаний. Россия якобы недовольна, что Китай хочет пригласить западные компании. Отметим, что стоимость этого проекта оценивается в 50 млрд долларов.



