В России только каждая девятая семья относится к среднему классу

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26 июля 2022, 13:01 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

По данным РИА Рейтинг, только примерно каждую девятую семью в РФ можно отнести к среднему классу (11,5% семей). Тем временем Центробанк РФ сообщает, что наблюдаемая населением годовая инфляция сейчас составляет от 19 до 25% в зависимости от материального положения тех, кто ее оценивает.



В России наметился некий парадокс. Потребители воспринимают цены в стране как завышенные, в то же время производители считают их заниженными и угрожающими рентабельности. Необходимый платежеспособный спрос мог бы предъявить средний класс.



Авторы исследования применили метод, для которого определяющим фактором становится уровень трудового дохода, и провели анализ для девяти типов состава семьи: разное количество работающих и разное количество детей, но рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Исследование основывалось на данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы, причем учитывались особенности каждого региона России.



«Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека», – отмечается в исследовании.



Напомним, что по данным Минтруда, в среднем по РФ величина прожиточного минимума составляет с июня почти 14 тыс. руб. на душу населения.



По оценкам РИА Рейтинг, «в большинстве регионов одинокому человеку хватит зарплаты в 90 тыс. руб., чтобы считаться средним классом, а в семье из двух человек каждый должен зарабатывать примерно по 70 тыс. руб.». Аналитики при этом считают, что доля среднего класса в России может вырасти, «так как средний класс определяется балансом расходов и доходов и в ближайшее время ожидаются позитивные изменения в части расходов». Отмечается, что «в среднесрочной перспективе снизится стоимость автомобилей, жилье может стать доступнее за счет развития ипотеки и снижения ставок», хотя при этом «рост цен на квадратные метры может «съесть» большую часть выгоды от их снижения».



Также авторы исследования надеются на рост зарплат:



«В среднесрочной перспективе несколько опережающий рост зарплат по отношению к ценам может быть связан с дефицитом работников, из-за наблюдающихся демографических процессов в нашей стране».



В итоге доля среднего класса в РФ, по прогнозу РИА Рейтинг, может вырасти в 1,2–1,4 раза за пять лет.



Размер и характеристики «среднего класса» часто являются основанием для дискуссий.



«Если брать западные страны в качестве примера развитых, то можно увидеть, что средний класс не видит смысла в удовлетворении своих потребностей через покупку дорогих вещей, машин, домов, тогда как для российских граждан это важный пункт», - отметил Павел Разов, профессор департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ.



Комментируя итоги исследования аналитиков РИА Рейтинг о 11,5% семей, относящихся к среднему классу, эксперты отмечают, что «не совсем понятно», к каким группам в России принадлежат остальные 88,5% семей.



