Сотрудник ООН Хак заявил, что корабли могут вывозить зерно из Одессы, несмотря на удар по порту

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25 июля 2022, 20:18 Источник: РИА "Новости"

зерно, https://unsplash.com/photos/pcW5bR7gSJ4

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю, несмотря на удар по военным в порту Одессы, может проводиться.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности ликвидировали в порту Одессы военный корабль Украины, а также уничтожили американские ракеты Harpoon. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что этот удар не может повлиять на процесс отгрузки зерна.

Фархан Хак в свою очередь подчеркнул, что работа в рамках инициативы по вывозу зерна с Украины может продолжаться, суда имеют возможность двигаться.