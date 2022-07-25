Украина получит от ФРГ кредит на сумму 7,4 миллиона евро

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25 июля 2022, 20:00 Источник: ТАСС

евро, https://unsplash.com/photos/mqDq9Y2dHaE

Немецкое Кредитное учреждение для восстановления (KfW) направит Украине 7,4 миллиона евро для льготного кредитования малых и средних предприятий. Об этом заявили в украинском Министерстве финансов.

Согласно последней информации, через KfW будут привлечены кредитные средства в размере 7 миллионов евро и грантовые средства в размере 0,4 миллиона евро. Кредит привлекается украинским правительством на срок тридцать лет с десятилетним льготным периодом.

Известно, что вышеуказанная сумма будет направлена в национальной валюте через банки-партнеры Фондом развития предпринимательства для финансирования малого и среднего предпринимательства, что поддержит ликвидность финучреждений и даст МСП возможность сделать инвестиции в энергоэффективные мероприятия.