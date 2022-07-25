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Замминистра инфраструктуры Украины Васьков: экспорт агропродукции начнется из порта Черноморск

, 16:00 Источник: ТАСС

Замминистра инфраструктуры Украины Васьков: экспорт агропродукции начнется из порта Черноморск
баржи, https://unsplash.com/photos/CpsTAUPoScw

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил днем в понедельник, 25 июля, что экспорт агропромышленной продукции из страны по Черному морю начнется из порта Черноморск.

Юрий Васьков подчеркнул сегодня в ходе брифинга, что, вероятно, уже в ближайшие сутки, украинская сторона будет готова начать работать над возобновлением экспорта агропродукции из портов страны. 

Согласно последней информации, вышеуказанный процесс начнется из порта Черноморск, затем присоединятся порты Одесса и Южный.

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