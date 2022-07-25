Замминистра инфраструктуры Украины Васьков: экспорт агропродукции начнется из порта Черноморск

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил днем в понедельник, 25 июля, что экспорт агропромышленной продукции из страны по Черному морю начнется из порта Черноморск.
Юрий Васьков подчеркнул сегодня в ходе брифинга, что, вероятно, уже в ближайшие сутки, украинская сторона будет готова начать работать над возобновлением экспорта агропродукции из портов страны.
Согласно последней информации, вышеуказанный процесс начнется из порта Черноморск, затем присоединятся порты Одесса и Южный.