Производство собственных овощей стимулируют в Приморье

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25 июля 2022, 07:19

Елена Бурдина с 2017 года занимается в уссурийском селе Корсаковка растениеводством, выращивает картофель и овощи. Для их сбережения есть в хозяйстве и собственные овощехранилища. Развить своё сельхозпредприятие ей поможет грант «Семейная ферма», одобренный в этом году на сумму более 14 миллионов рублей. Такая господдержка позволит Елене приобрести необходимую технику: трактор «Беларус», сеялку, сортировщик, гребнеудалитель, культиватор.

Новая техника и автоматизация работ по посадке и сбору урожая позволят увеличить производство овощей, отмечают в министерстве сельского хозяйства Приморского края. Уже через пять лет в хозяйстве планируют собирать 624 тонны картофеля, 164 тонны моркови и 172 тонны свеклы, уточнили в ведомстве.

Сейчас краевой минсельхоз в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы проводит второй, заключительный этап на выдачу хозяйствам Приморья гранта «Семейная ферма». Сельхозпроизводители могут получить до 40 миллионов рублей на строительство овоще- и зернохранилищ, развитие молочного животноводства.

«Фермеры защищают свои бизнес-планы с обозначенными в них ресурсами и возможностями. При этом важно себя не переоценить», – предостерегает аграриев министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.

Также сельхозпроизводителям Приморья выдали краевые гранты «Агростартап» на развитие картофелеводства. На сегодняшний день увеличение объёмов продукции собственного производства – главная задача продовольственной безопасности Приморского края в условиях продолжающегося санкционного давления на нашу страну.