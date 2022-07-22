Эксперты оценили необходимость для Южного Урала программы по переселению кадров

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

22 июля 2022, 13:05 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова, «Вечерний Челябинск»

Государство намеренно поддержать специалистов, планирующих найти работу в другом регионе.

В федеральном Министерстве труда и социальной защиты разработана программа по переезду молодых работников из трудоизбыточных регионов. Она предусматривает финансовую поддержку в размере 116 800 рублей для покрытия расходов на переезд и оплату съемного жилья на первое время.

Согласно программе, специалисты требуются 22 регионам, в этом перечне нет Челябинской области. По условиям, участвовать в программе может гражданин до 35 лет, зарегистрированный в качестве безработного и не менее года проживающий в трудоизбыточном регионе: Республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Чечня.

«Челябинскую область можно включить в эту программу на полных правах, - считает главный редактор газеты «Южноуральская панорама» Марк Рискин. - И даже не столько ради активизации трудовой миграции в наш регион, сколько для создания должных условий для своих спецов, чтобы не возникало у них желания стать экспортным кадром».

«Челябинская область - достаточно разносторонний и неоднородный регион, в котором активно развивается промышленность, сельское хозяйство и аграрное производство, сфера IT и туризм. Несмотря на то, что у нас достаточно специалистов, покрывающие все сферы, представленные на Южном Урале, всегда пригодится взгляд экспертов из других субъектов», - считает Председатель Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области, федеральный digital-эксперт Александр Анисимов.