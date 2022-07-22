Российское ПО со значительной скидкой приобретают предприниматели Приморья

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22 июля 2022, 06:15

госпрограмы, Приморье, нацпроекты, скидки

Компании из Приморского края, занимающиеся информационными технологиями, имеют возможность приобрести российское программное обеспечение со значительной скидкой – 50 процентов. В рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, власти региона также предлагают различные меры поддержки для ИТ-компаний – гранты, льготные кредиты.

Мерой поддержки в виде пятидесятипроцентной скидки на отечественное программное обеспечение, по сообщению министерства цифрового развития и связи Приморского края, в первой половине текущего, 2022 года воспользовались уже 2 284 предпринимателя региона.

Также в краевом министерстве цифрового развития и связи отмечают, что российский софт пользуется спросом у бизнеса в условиях санкций: компании из Приморского края, занимающиеся информационными технологиями, приобрели программное обеспечение со скидкой в пятьдесят процентов на общую сумму более 9,1 миллиона рублей.

Правительство Приморского края предлагает ИТ-компаниям принять участие в отраслевом опросе о мерах поддержки для отрасли информационных технологий, предусмотренных национальным проектом «Цифровая экономика». Например, можно получить грант на разработку отечественных решений, льготные кредиты или ипотеку.