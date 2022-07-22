Производителей картофеля в Приморском крае поддержали краевыми грантами

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22 июля 2022, 04:44

Аграрии из сельскохозяйственного кооператива «Октябрьский» из Октябрьского муниципального округа и Надеждинского района Приморья получили краевые гранты на развитие картофелеводства. Выделенные 12 миллионов рублей государственной поддержки помогут производителям приобрести технику – трактора, картофелекопалки, опрыскиватели, ботвоудалители, отмечают в министерстве сельского хозяйства Приморского края.

В этом году картофелеводы заняли под культуру 34,3 гектара посевных площадей. По прогнозам, они ожидают неплохой урожай, который составит почти 800 тонн клубней.

В последующем посевную площадь под картофель увеличат, к 2027 году она возрастёт более чем в полтора раза – до 54 гектаров. Соответственно, сбор картофеля вырастет в два раза – до 1,4 тысячи тонн, отмечают в краевом минсельхозе.

Также в рамках реализации краевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы, начать собственное дело начинающим фермерам поможет краевой грант «Агростартап». Он предусматривает господдержку – выделение аграриям до трёх миллионов рублей, а на развитие животноводства – до пяти миллионов.

В министерстве сельского хозяйства Приморского края отмечают, что увеличение объёмов продукции собственного производства – главная задача продовольственной безопасности региона в условиях санкций.