Инвестиции в газонаполнительные станции и строительство помогут развить Приморье

Аргументы Недели. Владивосток → Экономика 13+

22 июля 2022, 04:01

фото Игорь Новиков, пресс-служба правительства Приморского края

На очередном заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику, прошедшим под руководством первого вице-губернатора – председателя правительства Приморского края Веры Щербина в среду, одобрены и получили статус приоритетных два инвеспроекта. Первый из них предусматривает строительство сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в крае, второй – возведение во Владивостоке нового жилого района.

Автомобильных газонаполнительных компрессорных станций инвестор намерен построить за три ближайших года семь штук. Они появятся во Владивостоке, в том числе на острове Русском, а также в Уссурийске и Артёме. Общий объём инвестиций в проект составляет более полутора миллиардов рублей.

Создаваемая меть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, как ожидается, позволит трудоустроить 77 жителей края, причём размер средней заработной платы составит у них не менее 80 тысяч рублей. Кроме того, планируется, что в бюджеты разных уровней поступит более двух миллиардов налоговых отчислений, в том числе почти 1,4 миллиарда – в бюджет Приморского края.

Второй инвестпроект нацелен на строительство во Владивостоке в районе Голубиной Пади нового жилого комплекса общей площадью почти 7,5 тысяч квадратных метров. Также предусмотрено возвести здесь детский сад на 90 мест. Предпринимателям застройщик предложит почти две тысячи квадратных метров коммерческих площадей, а автомобилистам – парковку на 63 машино-места.

По мнению Веры Щербина, одобренные инвестпроекты крайне важны для развития Приморья.

«Ведь речь идёт о создании новых рабочих мест, развитии муниципалитетов. Это особенно актуально в нынешнее время», – подчеркнула она.

Инвестиционный совет при губернаторе Приморского края создан в рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы. Он призван способствовать формированию конкурентоспособной среды, созданию комфортных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности. В состав совета входят члены правительства Приморского края, руководители профильных ведомств, представители крупных компаний, работающих в регионе, и деловых объединений. Отмечается, что вынести проект на обсуждение совета могут как предприниматели, так и деловые объединения.