Челябинск стал третьим в УрФО по количеству общедоступных столовых

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21 июля 2022, 06:54 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Южноуральский город обогнали Тюмень и Курган.

«Глав.Индекс» представил рейтинг административных центров Уральского федерального округа по количеству общедоступных столовых и закусочных.

Больше всего столовых оказалось в Тюмени. В этом городе на одну столовую приходится 2948 человек. Курган на втором месте рейтинга. Здесь 67 общедоступных столовых, на каждую их них приходятся 4548 человек. Тройку лидеров замыкает Челябинск с 186 общедоступными столовыми, то есть одно на 6340 человек.

Далее в рейтинге следуют Екатеринбург (224 столовых, одна на 6667 человек), Ханты-Мансийск (15, одна на 7066 человек) и Салехард (2, одна на 25986 человек).

Поясним, что «Глав.Индекс» составил рейтинг на основе исследования Федеральной службы государственной статистики. Учтены показатели, актуальные на начало апреля 2022 года. Рейтинг не учитывал столовые предприятий, учебных заведений и другие подобные места общепита.