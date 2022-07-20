«Газпром»: Siemens пока не передавала документы на возврат турбины для «Северного потока»

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20 июля 2022, 15:52

Газопровод, работы, Zamir Usmanov/ Russian Look

В руководстве газового монополиста «Газпрома» заявили, что так и не получили от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить турбину для КС «Портовая» для возобновления поставок голубого топлива по газопроводу «Северный поток».

Происходит это в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. В компании отмечают, что невозможно пока что открыть газовый транзит в Европу в связи с отсутствием ключевой турбины.

В то же время, российский президент Владимир Путин заявил, что Канада не хотела отдавать турбину для «Северного потока№ не из-за спецоперации РФ на Украине, а потому что Канада сама добывает нефть и газ. Оттава планирует выйти с продажами на европейский рынок.

«Газпром» подчёркивает, что гарантия возврата турбины из ремонта и капремонт других двигателей оказывают влияние на работу «Северного потока».