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Аргументы Недели Экономика 13+

Зампред ЦБ Габуния заявил, что 5 миллионов граждан РФ имеют заблокированные финансовые активы на зарубежных счетах

, 13:40

Зампред ЦБ Габуния заявил, что 5 миллионов граждан РФ имеют заблокированные финансовые активы на зарубежных счетах
терминал, https://unsplash.com/photos/utWyPB8_FU8

Зампред Банка России Филипп Габуния в среду, 20 июля,  рассказал, какое количество граждан Российской Федерации к настоящему моменту стали заложниками санкционной политики западных стран.

Филипп Габуния подчеркнул, что сейчас примерно пять миллионов граждан РФ имеют заблокированные финансовые активы на своих зарубежных счетах. По словам заместителя председателя ЦБ, общая сумма замороженных средств к настоящему моменту превысила отметку 320 миллиардов рублей, передает ФБА "Экономика сегодня".

Напомним, ранее отдельные спикеры стран-членов ЕС выступили с предложением о конфискации замороженных средств россиян в пользу Киева.

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