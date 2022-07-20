В Челябинской области на 21% выросло количество потребительских кредитов

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

20 июля 2022, 12:47 Анна Семенова

Рынок потребительских кредитов оживает после февральского кризиса. Фото: ru.freepik.com, tirachardz

И такая разница наметилась всего за месяц.

Цифры публикует Национальное бюро кредитных историй. В целом по стране за июнь было выдано на 20,8% больше потребкредитов, чем за май. Однако это все равно на 21,5% меньше, чем в феврале.

Эксперты объясняют положительную динамику тем, что Банк России снизил ключевую ставку, кроме того, вырос уровень одобрения займов. На рынок стали возвращаться заемщики с хорошим кредитным рейтингом.

Больше всего потребительских кредитов оформили в июне в Москве и Башкортостане. Наши ближайшие соседи свердловчане – на 6 месте, Челябинская область – на 9-м. Южноуральцы взяли за прошедший месяц 25 181 кредитов, и это на 21,3% больше, чем в мае. На последнем месте рейтинга оказалась Тульская область, здесь жители получили 9 124 займов, однако и это больше, чем в мае на 26,5%.