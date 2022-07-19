Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Мировой экономике угрожает рецессия, для России она не страшна

, 14:11

Мировой экономике угрожает рецессия, для России она не страшна

Специалисты Международного валютного фонда сообщили, что глобальный ВВП в этом году снова сократится. Для России это означает, что спрос на энергоресурсы упадёт.

Весной в МВФ прогнозировал падение ВВП по итогам года до 4,4%. В большей степени это произойдёт из-за ситуации на Украине. Аналитики Citigroup допускают даже скатывание мировой экономики в рецессию. Из-за кризиса предложения увеличивается инфляция. Спрос на потребительские товары сокращается. Как следствие, производство останавливается, увеличивается число безработных людей.

В свою очередь производители продуктов питания вынуждены пересматривать цены из-за удорожания энергоресурсов. Отдельной проблемой является сокращение производства в КНР. Республика периодически закрывает города и регионы на локдауны, останавливая при этом заводы. Ещё одной причиной ухудшения мировой экономики является энергетический кризис в странах ЕС. Ожидать роста производства в условиях санкций, ограниченных ресурсов было бы самонадеянно. К тому же Европа ещё не отошла от пандемии. Для России мировой кризис не так страшен. Доля государства в глобальном ВВП составляет всего 2%. Влияние мировых экономических процессов на наше государство будет ограниченным. Кризис коснётся только отдельные отрасли.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество