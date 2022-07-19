Мировой экономике угрожает рецессия, для России она не страшна

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 июля 2022, 14:11

Специалисты Международного валютного фонда сообщили, что глобальный ВВП в этом году снова сократится. Для России это означает, что спрос на энергоресурсы упадёт.



Весной в МВФ прогнозировал падение ВВП по итогам года до 4,4%. В большей степени это произойдёт из-за ситуации на Украине. Аналитики Citigroup допускают даже скатывание мировой экономики в рецессию. Из-за кризиса предложения увеличивается инфляция. Спрос на потребительские товары сокращается. Как следствие, производство останавливается, увеличивается число безработных людей.



В свою очередь производители продуктов питания вынуждены пересматривать цены из-за удорожания энергоресурсов. Отдельной проблемой является сокращение производства в КНР. Республика периодически закрывает города и регионы на локдауны, останавливая при этом заводы. Ещё одной причиной ухудшения мировой экономики является энергетический кризис в странах ЕС. Ожидать роста производства в условиях санкций, ограниченных ресурсов было бы самонадеянно. К тому же Европа ещё не отошла от пандемии. Для России мировой кризис не так страшен. Доля государства в глобальном ВВП составляет всего 2%. Влияние мировых экономических процессов на наше государство будет ограниченным. Кризис коснётся только отдельные отрасли.



