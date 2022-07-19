В России может начаться трудовая миграция

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 июля 2022, 10:58

Для полноценного запуска отраслей, пострадавших в результате влияния санкций и пандемии, необходимы кадры. В стране имеются необходимые трудовые резервы и специалисты, однако они не всегда находятся в тех регионах, где востребованы.



Для решения этой задачи в Министерстве труда РФ разработали программу трудовой мобильности молодёжи. За переезд молодым людям будут выдавать 117 тысяч рублей.



Из-за сложных экономических проблем в стране с весны по июнь закрылось около 113 тысяч коммерческих компаний. В то же время часть организаций закрыты в результате проверки налоговой инспекции. Это фирмы однодневки, а также компании, не ведущие никакой коммерческой деятельности. Несмотря на кризис, за последние три месяца в стране было открыто более 99 тысяч новых организаций.



Для возобновления бизнеса многим компаниям необходим персонал по трудовой мобилизации. В первую очередь компании заинтересованы в молодых кадрах. Важно, чтобы человек имел возможность переехать в другой регион для трудоустройства. Средства на это в бюджете имеются. Если инициатива Минтруда найдёт поддержку в российском парламенте, будет принят соответствующий закон.



