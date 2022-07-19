Аргументы Недели → Экономика 13+

19 июля 2022, 09:47 Источник: РИА Новости

Французский политик Франсуа Асселино, Panoramic / globallookpress.com

Ограничительные меры, введенные против Москвы из-за ситуации на Украине, гораздо больше вредят экономике Европы, чем Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил французский политический деятель Франсуа Асселино, являющийся лидером партии «Народный республиканский союз».

По словам Асселино, ставшего собеседником РИА Новости, кризис на Украине привел к поспешному принятию Западом санкций в отношении РФ. Глава «Народного республиканского союза» отметил, что данные рестрикции наносят гораздо больший ущерб европейской экономике, чем России. Это неизбежно создаст политическую напряженность в странах Европы, спрогнозировал Франсуа Асселино.

Как сообщалось ранее сегодня, приговоренный к смертной казни в ДНР британский наемник Эйден Эслин высказал мнение, согласно которому Соединенные Штаты используют Украину, чтобы продавать оружие курдам в Сирии.