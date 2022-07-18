Предприятиям Южного Урала нужны новые сотрудники для развития производств

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

18 июля 2022, 09:03 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Особенно востребованы слесари, грузчики, инженеры, технологи и ИТ-специалисты.

Заводам и фабрикам Челябинской области нужны новые кадры. По данным компании «Первый ОФД» в России по сравнению с прошлым месяцем активность работодателей по поиску новых сотрудников увеличилась на 8%. Эксперты связывают эту ситуацию с адаптацией рынка труда к внешнеэкономическим вызовам. Предприятия оптимизируют производства, наращивают обороты, запускают новые линейки продукции. А для этого нужны специалисты, как рабочие - слесари, грузчики, кладовщики, так и высококвалифицированные – инженеры, управленцы, технологи и ИТ-специалисты.

«Из-за санкций Запада многие крупные предприятия наращивают объемы, модернизируют свои производства и набирают новых сотрудников. Особенно это касается транспортной отрасли, сельского хозяйства, IT-технологий, машиностроения. Серьезных проблем с подбором рабочих специальностей нет», - пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров на площадке «Объясняем.РФ Челябинская область».

Отдельно высокий спрос на кадры отмечается в сфере пищевой индустрии, так как сейчас наблюдается повышенный спрос на местное производство. Кроме этого, южноуральские продукты поставляются в другие регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Согласно данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, на учете по безработице сейчас состоят чуть более 16 тысяч южноуральцев. На портале «Работа России» им доступны 27 тысяч вакансий, подразумевающих как постоянное, так и временное трудоустройство.