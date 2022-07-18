Уровень безработицы в Челябинской области снизился на 0,7% за год

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

18 июля 2022, 08:35 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

По ситуации на рынке труда регион занимает четвертое место в УрФО.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг уральский территорий по уровню зарегистрированной безработицы. Челябинская область заняла четвертое место. Уровень безработицы в регионе в мае 2022 года составил 0,9%. Год назад этот показатель равнялся 1,6%.

На первой строке рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где уровень безработицы в мае 2022 года составил 0,4%, за год он снизился в три раза. Далее эксперты расположили Ханты-Мансийский автономный округ (0,4% - 2022, 1,3% - 2021), Тюменская область (0,6% - 2022, 1,3 – 2021).

Пятую и шестую строчки занимают Свердловская (0,9% - 2022, 2,3% - 2021) и Курганская (1,4% - 2022, 4,1% - 2021) области.

Добавим, что при составлении рейтинга «Глав.Индекс» опирался на исследования Федеральной службы государственной статистики.