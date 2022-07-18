Bild сообщает, что правительство ФРГ ожидает чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа зимой

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18 июля 2022, 08:30 Источник: РИА "Новости"

газовая плита, https://unsplash.com/photos/QdECiEXGCBU

Правительство ФРГ полагает, что дефицит газа грядущей зимой может стать причиной чрезвычайных ситуаций в отдельных регионах страны. Соответствующую информацию предоставило в понедельник издание Bild.

По данным таблоида, даже если чрезвычайная ситуация из-за дефицита газа не затронет всю территорию Германии, она может коснуться ряда отдельных федеральных земель. Более того, такая обстановка может сохраниться до 2024 года.

Федеральное правительство допускает повышение цен на голубое топливо в два или даже в три раза, причем смягчить данный процесс не удастся, что существенно ударит по карманам жителей страны.