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Аргументы Недели Экономика 13+

Член главсовета ВГА Запорожской области Рогов: освобожденные территории региона помогают РФ, участвуя в импортозамещении

, 12:50 Источник: Соловьев Live

Член главсовета ВГА Запорожской области Рогов: освобожденные территории региона помогают РФ, участвуя в импортозамещении
флаг России, https://unsplash.com/photos/Gp0OaK6ZzlI

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что расположенные на освобожденной территории региона предприятия участвуют в импортозамещении, помогая РФ преодолеть санкции.

Владимир Рогов подчеркнул, что у предприятий в Запорожской области есть определенная номенклатура производимой продукции, которая дает "большой России" возможность решать проблемы, возникающие из-за введенных западными странами рестрикций.

Напомним, к настоящему моменту освобождены около 70% территорий Запорожской области, сейчас под контролем Киева остается город Запорожье – административный центр региона.

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