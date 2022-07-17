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17 июля 2022, 10:42 Источник: Прайм

фото: pixabay.com

Аналитик Олег Сыроваткин назвал 50 рублей за доллар условной "красной линией". Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин пояснил, что поскольку российские эксперты проводили как вербальные интервенции, направленные на ограничение укрепления рубля, так и предпринимали реальные шаги в этом направлении, то постепенно стала вырисовываться "красная линия", до которой возможно усиление рубля.

Но эта отметка является достаточно условной, так как рубль сейчас никто не таргетирует. Как отмечают специалисты, для разных отраслей российской экономики комфортный курс свой. Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов недавно называл компромиссным диапазон в 70-80 рублей за доллар.

Сыроваткин считает, что как туда вернуться — вопрос открыт, - пишет Прайм.