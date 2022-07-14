ЭИСИ уверены в скором возвращении западных брендов на рынок России

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 июля 2022, 19:18

Витрина, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Как известно, с началом спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины многие иностранные бренды поспешили покинуть Россию из-за боязни санкций и по иным причинам. Однако эти демарши оказались экономически невыгодны. Уже сейчас некоторые возвращаются в Россию.

Такое заявление сделали в четверг, 14 июля, в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ). «Если в России безопасно зарабатывать деньги — всё равно что там происходит. Это главный принцип любого бизнесмена. И естественно, что сетевые бренды возвращаются», − цитируют «Известия» слова эксперта института, политолога Алексея Мартынова.

Специалист заметил, что западные компании никуда не уходили. Некоторые предпочли сменить названия, другие перешли в руки номинальных владельцев, а третьи только и ждут момента возвращение, «когда позволят условия».